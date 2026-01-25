Le nouveau Désiré Doué : Le coup surprise au PSG

En 2024, le PSG n'hésitait pas à lâcher 50M€ pour recruter Désiré Doué, un joueur qui a brillé notamment par sa polyvalence. L'ancien Rennais s'est principalement imposé dans un rôle d'ailier, mais il a également pu se distinguer dans l'entrejeu en tant que milieu relayeur. Et Luis Enrique pourrait bien refaire le coup.
Habitué à surprendre dans ses compositions d'équipe en utilisant à fond la polyvalence de ses joueurs, Luis Enrique a une nouvelle fois innové lors du déplacement à Auxerre vendredi soir. Le coach du PSG a effectivement aligné Ibrahim Mbaye au milieu de terrain. Pour Walid Acherchour, ce n'est pas sans rappeler un certain Désiré Doué.
Mbaye, le nouveau Doué ?
« Au milieu de terrain, j'ai vu un Vitinha esseulé. Mayulu, je n’ai pas compris son utilisation, Ibrahim Mbaye non plus. Luis Enrique l’a mis plutôt axial un petit peu à la Désiré Doué alors que c’est un joueur qu’il joue plutôt ailier. Je pensais qu'il allait peut-être faire un 4-2-4 quand j'ai vu la composition d'équipe et au final non c'était Mayulu - Ibrahim Mbaye -Vitinha. On ne peut pas dire que ça a énormément fonctionné parce qu’il a été un peu perdu dans ce système », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.
D'ailleurs, Luis Enrique a justifié son choix de placer Ibrahim Mbaye au milieu de terrain. « On a fait ce qu'on a pu. Parce qu'on n'a pas de milieux, donc c'est difficile, mais comme normalement on attaque beaucoup plus de temps qu'on ne défend, on est habitués à jouer avec 4 attaquants. Ce n'est pas le meilleur pour l'équilibre de l'équipe, mais je pense qu'Ibrahim a bien joué, il a bien fait le boulot, mais aujourd'hui, le manque de précision, je pense que ça a été très commun et ça a été un match très difficile », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse.