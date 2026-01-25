Le nouveau Désiré Doué : Le coup surprise au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2024, le PSG n'hésitait pas à lâcher 50M€ pour recruter Désiré Doué, un joueur qui a brillé notamment par sa polyvalence. L'ancien Rennais s'est principalement imposé dans un rôle d'ailier, mais il a également pu se distinguer dans l'entrejeu en tant que milieu relayeur. Et Luis Enrique pourrait bien refaire le coup.

Habitué à surprendre dans ses compositions d'équipe en utilisant à fond la polyvalence de ses joueurs, Luis Enrique a une nouvelle fois innové lors du déplacement à Auxerre vendredi soir. Le coach du PSG a effectivement aligné Ibrahim Mbaye au milieu de terrain. Pour Walid Acherchour, ce n'est pas sans rappeler un certain Désiré Doué.

Mbaye, le nouveau Doué ? « Au milieu de terrain, j'ai vu un Vitinha esseulé. Mayulu, je n’ai pas compris son utilisation, Ibrahim Mbaye non plus. Luis Enrique l’a mis plutôt axial un petit peu à la Désiré Doué alors que c’est un joueur qu’il joue plutôt ailier. Je pensais qu'il allait peut-être faire un 4-2-4 quand j'ai vu la composition d'équipe et au final non c'était Mayulu - Ibrahim Mbaye -Vitinha. On ne peut pas dire que ça a énormément fonctionné parce qu’il a été un peu perdu dans ce système », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.