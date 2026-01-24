Ousmane Dembélé en difficulté au PSG : Un joueur de l’équipe de France bien parti pour prendre sa place ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Meilleur buteur et acteur important de la dernière saison historique réalisée par le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé sort de plusieurs mois compliqués sous les ordres de Luis Enrique, qui pourrait compter sur un autre attaquant pour prendre le dessus sur le RC Lens, à la lutte pour le titre en Ligue 1.

Surpris par le Sporting CP (1-2) mardi soir en Ligue des champions, malgré une large domination sur l’ensemble du match, le PSG a retrouvé le chemin de la Ligue 1 ce vendredi, ouvrant cette 19e journée par une victoire sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-0). Ce qui permet à la bande de Luis Enrique de prendre les commandes du Championnat avant le choc entre l’OM et le leader lensois. Bradley Barcola est l’auteur de l’unique but de la rencontre.

Barcola est le meilleur buteur du PSG en L1 Critiqué pour son efficacité devant le but, Bradley Barcola est pourtant le joueur le plus prolifique du PSG en Championnat avec 7 réalisations. L’ancien de l’OL a trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières apparitions en Ligue 1, après avoir inscrit l’un des trois buts parisiens face au LOSC (3-0). L’international français domine le classement des buteurs devant Joao Neves (5), Ousmane Dembélé (5) Gonçalo Ramos (4), Désiré Doué (3) et Khvicha Kvaratskhelia (3).