Ousmane Dembélé en difficulté au PSG : Un joueur de l’équipe de France bien parti pour prendre sa place ?

Meilleur buteur et acteur important de la dernière saison historique réalisée par le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé sort de plusieurs mois compliqués sous les ordres de Luis Enrique, qui pourrait compter sur un autre attaquant pour prendre le dessus sur le RC Lens, à la lutte pour le titre en Ligue 1.
Surpris par le Sporting CP (1-2) mardi soir en Ligue des champions, malgré une large domination sur l’ensemble du match, le PSG a retrouvé le chemin de la Ligue 1 ce vendredi, ouvrant cette 19e journée par une victoire sur la pelouse de l’AJ Auxerre (1-0). Ce qui permet à la bande de Luis Enrique de prendre les commandes du Championnat avant le choc entre l’OM et le leader lensois. Bradley Barcola est l’auteur de l’unique but de la rencontre.
Barcola est le meilleur buteur du PSG en L1
Critiqué pour son efficacité devant le but, Bradley Barcola est pourtant le joueur le plus prolifique du PSG en Championnat avec 7 réalisations. L’ancien de l’OL a trouvé le chemin des filets lors de ses deux dernières apparitions en Ligue 1, après avoir inscrit l’un des trois buts parisiens face au LOSC (3-0). L’international français domine le classement des buteurs devant Joao Neves (5), Ousmane Dembélé (5) Gonçalo Ramos (4), Désiré Doué (3) et Khvicha Kvaratskhelia (3).
Dembélé en tête du classement la saison dernière
Pour l’heure, Bradley Barcola remplace donc Ousmane Dembélé en tête des meilleurs buteurs du PSG en Ligue 1, le Ballon d’Or qui avait même pris le dessus sur les autres attaquants du Championnat avec 21 réalisations, à égalité avec Mason Greenwood qui comptait plus de penaltys à son actif. Le natif de Lyon peut-il continuer sur sa lancée ? Le PSG l’espère alors que les joueurs offensifs ont eu du mal sur la première partie de saison. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé, apparu qu’à onze reprises en Championnat à cause de pépins physiques.