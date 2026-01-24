«Le PSG ? Un club que j'aime...» : Cet international annonce la couleur pour son avenir

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Seulement dans sa 56ème année d'existence, le PSG est tout de même un club mondialement connu. Et ce, notamment grâce au passage sous pavillon qatarien en 2011. L'institution est passée dans une tout autre dimension sportive et marketing avec notamment des boutiques à Londres et à New York. Champion d'Europe pour la première fois de son histoire l'année dernière, le Paris Saint-Germain en fait rêver plus d'un.

David Beckham, Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic...Tous ont porté un jour le maillot du PSG, faisant grandir le club et la marque à l'international. Après des années à chasser le Saint-Graal européen, le Paris Saint-Germain a soulevé la Coupe aux grandes oreilles, à savoir la Ligue des champions, le 31 mai 2025 à Munich. Le tout avec un titi parisien à l'expérience déjà conséquente au sein du groupe entraîné par Luis Enrique.

«Très content, très fier» En effet, vendredi soir à Auxerre, Warren Zaïre-Emery a disputé sa 100ème rencontre en Ligue 1 en tant que joueur du PSG. A seulement 19 ans, l'international français vit son rêve de gosse au sein même du club où il a tout vécu. Après la victoire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de l'Abbé Deschamps (1-0), le milieu de terrain parisien n'a pas dissimulé sa joie face aux médias en zone mixte. « Je suis très content, très fier. J'espère que ça va continuer encore et encore. C'est beaucoup d'expérience gagnée et beaucoup de matchs. Je suis content d'être ici, je suis un titi. J'ai tout connu au club. Je suis passé par la préformation, le centre, l'association. C'est que de grands moments passés et j'espère que d'autres titis vont faire la même chose. Très content, très fier ».