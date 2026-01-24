Nouveau transfert au PSG : C’est confirmé !

Pierrick Levallet

Alors que le mercato hivernal est proche de fermer ses portes, le PSG n’a toujours pas recruté. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale ne comptait pas spécialement bouger pour un renfort en janvier. Et la tendance est en train de se confirmer au fil des jours qui passent sur le marché des transferts.

Il ne reste plus beaucoup de jours avant que le mercato hivernal ne ferme ses portes. Et pour le moment, le PSG n’a toujours pas bougé le petit doigt. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale comptait terminer la saison avec le même effectif qu’en septembre. Aucun nouveau transfert n’est donc à prévoir chez les Rouge-et-Bleu en janvier. Et la tendance semble se confirmer.

«Je ne pense pas que ça va arriver» « Est-ce que ça va bouger cet hiver sur le mercato ? Honnêtement, je ne pense pas. Après, on n’est pas à l’abri d’un petit jeune... Mais un autre joueur, dans un secteur où le PSG a quelques lacunes parfois, je ne pense pas que ça va arriver et je pense même qu’au niveau de la préparation, on travaille déjà pour l’été prochain » a indiqué le journaliste Fabrice Hawkins au micro d’After PSG sur YouTube.