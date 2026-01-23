Transfert au PSG : Un clash éclate à l’étranger !

Pierrick Levallet

Le PSG semble bien décidé à miser sur la jeunesse sur le mercato. Le club de la capitale est en train d’avancer sur le dossier d’un jeune crack du FC Barcelone. La formation catalane n’est d’ailleurs pas satisfaite du départ de son prodige. Les choses seraient d’ailleurs en train de s’envenimer entre le phénomène blaugrana et son club formateur.

Depuis les arrivées de Luis Campos et de Luis Enrique, le PSG a radicalement changé sa manière de recruter. Le club de la capitale a tiré un trait sur les stars pour se concentrer davantage sur la jeunesse et les besoins du collectif. Dans cette optique, les dirigeants parisiens travailleraient sur la venue d’un nouveau crack.

Le PSG touche au but avec un phénomène du FC Barcelone Le PSG serait en effet en pole position pour le transfert de Dro Fernandez. Le prodige du FC Barcelone a annoncé au club catalan qu’il souhaitait partir. Le phénomène de 18 ans dispose d’une clause libératoire de 6M€ dans son contrat chez les Blaugrana. Mais son départ serait mal vu au Barça, et les choses seraient en train de s’envenimer. Le FC Barcelone aurait notamment pris une décision radicale.