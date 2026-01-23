Transfert à l’OM : Il signe… avec son frère !

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato d’hiver de manière officielle ce vendredi 23 janvier. Une recrue venue tout droit des Pays-Bas. Toutefois, il n’a pas signé seul puisque cet international, qui viendra renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi à l’OM, a débarqué avec son frère joueur professionnel à Arsenal.
C’est désormais officiel. Après plusieurs jours de spéculation et son atterrissage à Marignane dans la journée mercredi, Quinten Timber est Marseillais. L’OM a fait son annonce ce vendredi matin par le biais d’un communiqué sur ses réseaux sociaux et son site internet. Le milieu de 24 ans était bien entouré pendant sa signature.
Quinten Timber à Marseille avec son frère Jurriën, défenseur d’Arsenal !
Par le biais de son compte Instagram, le milieu de terrain de 24 ans s’est affiché avec sa compagne ainsi que plusieurs membres de sa famille dont ses parents et son frère jumeau. Une présence qui a de quoi interpeller puisque ce n’est autre que Jurriën Timber, défenseur d’Arsenal qui a donc fait le déplacement jusqu’à Marseille afin d’apporter son soutien à son frère pour son grand jour en tant que nouveau joueur de l’OM.
Les premiers mots de Timber sur Instagram
Quinten Timber s’est donc affiché sur son Instagram en publiant ladite publication ce vendredi accompagnée de la légende suivante : « Droit au but. Fier de porter ces couleurs. Allez l’OM », en français. Reste à savoir comment se déroulera son acclimatation à l’Olympique de Marseille désormais.