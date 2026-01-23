Transfert à l’OM : Il signe… avec son frère !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a lancé son mercato d’hiver de manière officielle ce vendredi 23 janvier. Une recrue venue tout droit des Pays-Bas. Toutefois, il n’a pas signé seul puisque cet international, qui viendra renforcer le milieu de terrain de Roberto De Zerbi à l’OM, a débarqué avec son frère joueur professionnel à Arsenal.

C’est désormais officiel. Après plusieurs jours de spéculation et son atterrissage à Marignane dans la journée mercredi, Quinten Timber est Marseillais. L’OM a fait son annonce ce vendredi matin par le biais d’un communiqué sur ses réseaux sociaux et son site internet. Le milieu de 24 ans était bien entouré pendant sa signature.

Quinten Timber à Marseille avec son frère Jurriën, défenseur d’Arsenal ! Par le biais de son compte Instagram, le milieu de terrain de 24 ans s’est affiché avec sa compagne ainsi que plusieurs membres de sa famille dont ses parents et son frère jumeau. Une présence qui a de quoi interpeller puisque ce n’est autre que Jurriën Timber, défenseur d’Arsenal qui a donc fait le déplacement jusqu’à Marseille afin d’apporter son soutien à son frère pour son grand jour en tant que nouveau joueur de l’OM.