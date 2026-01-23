C'est officiel : L'OM annonce un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé actif, le mercato de l'OM s'accélère sérieusement. En effet, le club phocéen vient d'officialiser son premier transfert de l'hiver. Pour cela, le club phocéen a déboursé 4,5M€ dans l'intention de renforcer son milieu de terrain qui pourrait voir partir plusieurs joueurs dans les prochains jours.

Après avoir cédé Robinio Vaz pour 25M€ à l'AS Roma, l'OM a désormais la possibilité d'accélérer pour se renforcer. Dans cette optique, plusieurs pistes circulent, comme c'est souvent le cas à Marseille, mais un premier transfert vient d'être officialisé.

Quinten Timber à l'OM, c'est officiel ! En effet, par le biais d'un communiqué, l'OM a officialisé la signature de Quentin Timber : « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature du milieu de terrain international néerlandais en provenance du Feyenoord Rotterdam, Quinten Timber ». La durée du contrat du nouveau numéro 27 du club phocéen n'est en revanche pas précisé tandis que le montant de la transaction avoisinerait le 4,5M€.