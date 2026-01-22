«Deux très bons joueurs» à l'OM : Transferts confirmés en public !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la défaite contre Liverpool mercredi soir (0-3), Roberto De Zerbi s'est présenté en conférence de presse et a toutefois annoncé une bonne nouvelle. L'entraîneur de l'OM a effectivement confirmé l'arrivée imminente d'Ethan Nwaneri et Jurriën Timber qui pourraient être disponibles dès ce week-end.

L'OM a sombré ce mercredi soir contre Liverpool au stade Vélodrome (0-3). Une défaite qui ne permet pas aux Marseillais de valider leur ticket pour le barrage de la Ligue des champions. Néanmoins, Roberto De Zerbi a apporté une bonne nouvelle après le match en confirmant les arrivées imminentes d'Ethan Nwaneri et Jurriën Timber.

De Zerbi confirme pour Timber et Nwaneri « Timber et Nwaneri sont deux très bons joueurs : Timber apporte de l’expérience, Nwaneri du talent. Je suis très heureux de les accueillir, ils pourraient déjà débuter ce week-end », confie-t-il en conférence de presse avant d'évoquer plus globalement la prestation de l'OM contre Liverpool.