Van Dijk : C'est officiel, un «très bon joueur» arrive à l’OM !

L’annonce est imminente, Quinten Timber et Ethan Nwaneri vont être les deux premières recrues de l’OM dans ce mercato hivernal, comme l’a confirmé Medhi Benatia mercredi soir sur Canal+. Le milieu du Feyenoord Rotterdam va pour sa part débarquer dans le cadre d’un transfert estimé à 4,5M€, un bon coup aux yeux de Virgil van Dijk.

Après la vente de Robinio Vaz vers l’AS Rome, l’Olympique de Marseille passe à l’action dans le sens des arrivées. Mercredi, en marge de la rencontre de Ligue des champions face à Liverpool (0-3), Medhi Benatia a officialisé au micro de Canal+ les signatures de Quinten Timber et Ethan Nwaneri.

« C'est un joueur d'un très bon niveau » « Timber a signé pour quatre ans et demi. C'est un joueur d'un très bon niveau, déjà confirmé même s'il est encore relativement jeune (24 ans) », a indiqué le dirigeant de l’OM au sujet du milieu néerlandais, qui débarque en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 4,5 millions d’euros. Une arrivée validée par Virgil van Dijk, défenseur néerlandais de Liverpool.