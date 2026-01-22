Transfert à l'OM : Le PSG menacé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre l'Olympique de Marseille et Quinten Timber, l'histoire d'amour durera un peu plus de quatre ans. L'international néerlandais de 24 ans s'est dit ravi d'évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi à compter de ce mercato hivernal de 2026 avec un désir qu'il n'a pas dissimulé à son arrivée dans la cité phocéenne : contrecarrer la suprématie du PSG.

Un Timber débarque à l'OM. A ne pas confondre avec son frère jumeau Jurriën qui fait les beaux jours d'Arsenal depuis deux ans et demi, Quinten se lance lui aussi loin du pays. En partie formé à Feyenoord avant de parfaire sa formation à l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain de 24 ans a pris un peu plus de temps que son frère pour quitter les Pays-Bas.

«J’ai hâte» Et contrairement à Jurriën, Quinten n'a pas signé en Premier League, mais plutôt à l'OM. Une idée qui a germé dans son esprit pour plusieurs raisons dont les supporters qu'il a interpellé au moment de son arrivée à Marseille mercredi. « Les supporters de l’OM sont incroyables, j’ai entendu les chants. J’ai hâte de voir ça ce soir pendant cette grosse affiche, allez l’OM ! ».