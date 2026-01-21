PSG - Transfert à l’étranger : La promesse de Luis Enrique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Luis Enrique est grandement impliqué dans le dossier Dro Fernandez, appelé à devenir la première recrue hivernale du PSG. Selon la presse espagnole, l’entraîneur espagnol aurait en effet convaincu le milieu du FC Barcelone, en lui garantissant notamment du temps de jeu dans la capitale française.

Dro Fernandez devrait être la première, et sûrement la seule, recrue du Paris Saint-Germain en ce mois de janvier. Le club de la capitale est en effet très bien parti pour mettre la main sur le milieu polyvalent de 18 ans, formé à la Masia, qui dispose d’une clause libératoire de 6 millions d’euros. Un dossier dans lequel Luis Enrique a joué un rôle primordial selon la presse catalane.

Luis Enrique a convaincu Dro Fernandez Le quotidien Sport révèle en effet ce mercredi que l’entraîneur du PSG aurait profité d’un de ses déplacements à Barcelone pour rencontrer Dro Fernandez et le convaincre de signer en faveur du champion d’Europe en titre. Le jeune joueur aurait été séduit par le projet sportif et le discours de l’Espagnol.