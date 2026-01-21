PSG : Luis Enrique quitte Paris, la folle révélation de la presse espagnole !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Durant son temps libre, il est fréquent de voir Luis Enrique quitter Paris pour retrouver la Catalogne. Au cours d’un de ses récents déplacements, l’entraîneur du PSG en aurait profité pour rencontrer Dro Fernandez (FC Barcelone) et le convaincre de le suivre dans la capitale.

Finalement, le Paris Saint-Germain est en passe de boucler un transfert en ce mois de janvier, un dossier particulier puisqu’il concerne Dro Fernandez, jeune espoir du FC Barcelone. On apprenait ces derniers jours que le club de la capitale souhaitait enrôler le milieu polyvalent de 18 ans, formé à la Masia, via sa clause libératoire estimée à 6 millions d’euros. Luis Enrique aurait joué un rôle primordial.

Luis Enrique a convaincu Dro Fernandez Selon les informations divulguées par Sport, c’est Luis Enrique qui aurait personnellement convaincu Dro Fernandez de rejoindre le PSG. Lors d'un de ses voyages réguliers à Barcelone, l'entraîneur espagnol aurait rencontré le joueur, lui permettant de présenter le projet sportif de la formation parisienne.