PSG : Luis Enrique quitte Paris, la folle révélation de la presse espagnole !

Durant son temps libre, il est fréquent de voir Luis Enrique quitter Paris pour retrouver la Catalogne. Au cours d’un de ses récents déplacements, l’entraîneur du PSG en aurait profité pour rencontrer Dro Fernandez (FC Barcelone) et le convaincre de le suivre dans la capitale.
Finalement, le Paris Saint-Germain est en passe de boucler un transfert en ce mois de janvier, un dossier particulier puisqu’il concerne Dro Fernandez, jeune espoir du FC Barcelone. On apprenait ces derniers jours que le club de la capitale souhaitait enrôler le milieu polyvalent de 18 ans, formé à la Masia, via sa clause libératoire estimée à 6 millions d’euros. Luis Enrique aurait joué un rôle primordial.
Luis Enrique a convaincu Dro Fernandez
Selon les informations divulguées par Sport, c’est Luis Enrique qui aurait personnellement convaincu Dro Fernandez de rejoindre le PSG. Lors d'un de ses voyages réguliers à Barcelone, l'entraîneur espagnol aurait rencontré le joueur, lui permettant de présenter le projet sportif de la formation parisienne.
Quel montant pour son transfert ?
Dro Fernandez aurait alors été conquis par le discours de Luis Enrique, décidant de mettre un terme à son aventure au Barça en cours de saison pour signer au PSG. Son transfert semble aujourd’hui inéluctable, mais pour quel montant ? Conscient de ne plus avoir la main, le FC Barcelone espère au moins obtenir une compensation plus importante, d'environ 10 millions d'euros, misant sur l’attachement du joueur pour son club formateur pour éviter la levée de son option d'achat.