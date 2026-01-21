L'OM éjecte un joueur, il va falloir payer !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Poussé vers la sortie par l’OM, où il n’a participé qu’à trois rencontres depuis le début de la saison, Neal Maupay est désormais dans le viseur du Paris FC. Un projet qui l’intéresse et le PFC aimerait s’attacher ses services dans le cadre d’un prêt, alors que du côté de Marseille, on souhaite se séparer définitivement de l’attaquant âgé de 29 ans.

Après la vente de Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome contre 25M€, un autre attaquant pourrait quitter l’OM prochainement : Neal Maupay. Un joueur arrivé à l’été 2024 et que Roberto De Zerbi décrivait même comme son « fils », mais qui se retrouve aujourd’hui écarté et n’a disputé que trois rencontres depuis le début de la saison, dont deux en Coupe de France.

Intérêt réciproque entre le PFC et Maupay Comme indiqué par Le 10 Sport, Getafe et le FC Séville se sont intéressés à Neal Maupay, sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’OM. L’Equipe confirme que les Andalous lui ont fait une offre, mais le Paris FC a débarqué dans ce dossier. Le joueur a déjà pu échanger avec Stéphane Gilli et est intéressé par le projet parisien.