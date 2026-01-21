Mercato : De Zerbi balance deux transferts secrets tentés par l'OM !

Axel Cornic

Après la première saison de Roberto De Zerbi, l’Olympique de Marseille a décidé d’investir gros sur le mercato estival, avec une douzaine de recrues qui sont arrivées. Mais le technicien italien de 46 ans ne semble pas totalement satisfait du résultat, puisqu’il aurait bien aimé voir un autre profil débarquer au milieu du terrain.

Les périodes de mercato ont toujours été animées à Marseille. Mais la signature de Roberto De Zerbi semble avoir accentué le phénomène, avec Medhi Benatia et Pablo Longoria qui multiplient les pistes pour lui offrir des renforts. Tout ne semble pourtant pas être parfait à l’OM...

Un problème au milieu de terrain ? Certains secteurs de jeu laissent à désirer et c’est notamment le cas du milieu de terrain, affaibli par les départs d’Adrien Rabiot ou encore de Valentin Rongier. C’est pour cela peut-être que l’OM semble se pencher sur un recrutement au milieu, avec Himad Abdelli du SCO Angers ou encore Quinten Timber de Feyenoord.