Transfert à 6M€ : Coup de tonnerre avec le PSG ?

Depuis plusieurs jours, le PSG serait sur le point de conclure l’arrivée du jeune Dro Fernandez (18 ans) en provenance du FC Barcelone. Le club de la capitale souhaite déclencher la clause libératoire de 6M€ incluse dans le contrat de l’Espagnol. Mais alors qu’un accord semblait déjà en place, il n’en serait rien pour Paris.
Le PSG souhaite avancer concernant son mercato hivernal. Attentif aux différentes opportunités de marché, le club parisien a jeté son dévolu sur un jeune talent du FC Barcelone. Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez dispose d’une clause libératoire de 6M€ au sein de son contrat.
Dro vers le PSG
Une clause peu élevée pour un joueur de son potentiel, que le PSG souhaite déclencher rapidement. D’après plusieurs médias, Dro a décidé de rejoindre le champion d’Europe cet hiver, après que le Barça ait tardé à lui offrir une prolongation de contrat. Plusieurs sources indiquaient dernièrement que le jeune Espagnol s’était déjà mis d’accord autour d’un contrat allant jusqu’en 2030 avec le PSG.
Aucun accord avec le joueur !
Cependant, le journaliste de Canal + Olivier Tallaron annonce un coup de tonnerre dans ce dossier Dro Fernandez ce mardi ! En effet, ce dernier indique qu’à ce jour, le PSG est toujours en phase de négociations dans cette opération, et n’a toujours pas trouvé le moindre accord avec le crack né en 2008. Affaire à suivre...