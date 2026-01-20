Transfert à 6M€ : Coup de tonnerre avec le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs jours, le PSG serait sur le point de conclure l’arrivée du jeune Dro Fernandez (18 ans) en provenance du FC Barcelone. Le club de la capitale souhaite déclencher la clause libératoire de 6M€ incluse dans le contrat de l’Espagnol. Mais alors qu’un accord semblait déjà en place, il n’en serait rien pour Paris.

Le PSG souhaite avancer concernant son mercato hivernal. Attentif aux différentes opportunités de marché, le club parisien a jeté son dévolu sur un jeune talent du FC Barcelone. Tout juste âgé de 18 ans, Dro Fernandez dispose d’une clause libératoire de 6M€ au sein de son contrat.

Dro vers le PSG Une clause peu élevée pour un joueur de son potentiel, que le PSG souhaite déclencher rapidement. D’après plusieurs médias, Dro a décidé de rejoindre le champion d’Europe cet hiver, après que le Barça ait tardé à lui offrir une prolongation de contrat. Plusieurs sources indiquaient dernièrement que le jeune Espagnol s’était déjà mis d’accord autour d’un contrat allant jusqu’en 2030 avec le PSG.