Mercato - OM : Nouvelle surprise avec un joueur de l’Algérie ?

En plus d’Himad Abdelli, l’OM a été annoncé sur la piste d’un autre international algérien dernièrement, celle d’Anis Hadj Moussa. Des discussions auraient eu lieu aussi bien avant que pendant le mercato hivernal avec le joueur du Feyenoord Rotterdam, mais une arrivée d’ici à la fermeture du marché des transferts ne serait pas la tendance.

Alors que les négociations se poursuivent avec Angers pour Himad Abdelli (26 ans), l’OM a trouvé un accord avec le Feyenoord Rotterdam concernant Quinten Timber (24 ans). En parallèle, une offre a été faite à Arsenal pour une arrivée d’Ethan Nwaneri (18 ans), en prêt jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat.

L’OM a discuté avec Hadj Moussa Autre piste évoquée du côté de l’OM dernièrement, celle menant à Anis Hadj Moussa. Comme indiqué par le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, en plus de Marseille, Chelsea et le Benfica Lisbonne sont également intéressés par l’international algérien (13 sélections), sous contrat jusqu’en 2030 avec le Feyenoord Rotterdam.