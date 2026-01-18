Transfert d’un joueur de l’Algérie : Ça chauffe avec l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En plus d’Himad Abdelli, avec lequel un accord contractuel a déjà été trouvé, l’OM est annoncé sur la piste d’un autre international algérien : Anis Hadj Moussa. Âgé de 23 ans, l’ailier droit pourrait quitter le Feyenoord cet hiver et le club marseillais suit de près sa situation, mais il n’est pas le seul.

Après la victoire sur la pelouse d’Angers (2-5) samedi soir, Roberto De Zerbi a de nouveau été interrogé sur Himad Abdelli. En fin de contrat au SCO, le milieu de terrain âgé de 26 ans s’est déjà mis d’accord avec Marseille, qui doit désormais trouver un terrain d’entente avec le club angevin.

Intérêt confirmé pour Hadj Moussa « Abdelli n’est pas un joueur de mon équipe, ce n’est pas mon joueur. Je ne sais pas si on va le faire. Ce qui est sûr, c’est qu’il est très fort, comme beaucoup de joueurs d’Angers », a répondu Roberto De Zerbi, qui pourrait voir arriver un autre joueur de l’Algérie, puisque l’OM est annoncé sur la piste d’Anis Hadj Moussa.