Mercato - OM : L'énorme craquage devant les caméras !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le SCO, Himad Abdelli pourrait rejoindre l'OM lors de ce mercato hivernal. D'après Alexandre Dujeux, le club marseillais a déjà trouvé un accord avec l'international algérien. Pour cette raison, le coach angevin s'est passé des services de son numéro 10 ce samedi soir. Après la gifle infligée par l'OM, Haris Belkebla a poussé un énorme coup de gueule.

Pour le compte de la 18ème journée de Ligue 1, le SCO a reçu l'OM au stade Raymond Kopa ce samedi soir. Sans Himad Abdelli, le club angevin a perdu sèchement face à la bande à Mason Greenwood (5-2).

Sans Abdelli, l'OM a pris l'eau contre l'OM Interrogé au micro de Ligue 1+ après le coup de sifflet final de SCO-OM, Alexandre Dujeux a expliqué pourquoi il n'avait pas convoqué Himad Abdelli pour cette rencontre. « J’ai discuté avec lui et j’ai senti chez lui une réticence à jouer. De mon côté, je me disais aussi si je l’aligne alors qu’il s’est déjà mis d’accord avec le club qu’on rencontre, c’est très difficile, très particulier. A sa place, ce n’est pas évident, à ma place non plus », a confié le coach angevin.