OM - Greenwood : La révélation inattendue sur son prochain transfert !

A 24 ans, Mason Greenwood est aujourd’hui un joueur de l’OM et voilà qu’il n’en finit plus de faire le bonheur du club phocéen. Le fait est qu’à Marseille, on ne détient pas 100% des droits économiques de l’Anglais. En effet, l’OM n’a aujourd’hui que 60% de la valeur de Greenwood et peut-être bientôt 5%. Pour ce qui est du reste, voilà qu’une nouvelle information est tombée…

A l’été 2024, Manchester United décidait de se séparer définitivement de Mason Greenwood, le vendant ainsi à l’OM. Mais voilà que le club phocéen n’a pas obtenu 100% des droits économiques de l’Anglais. A ce propos, Pablo Longoria révélait ainsi : « Sur la situation contractuelle, l'OM a 60% des droits économiques du joueur, 100% des droits sportifs avec une possibilité en, cas de qualification en Ligue des champions, d'augmenter de 5% pour arriver à 65% ».

Une part du gâteau pour Getafe En cas de vente de Mason Greenwood, l’OM ne récupérera donc pas 100% de la somme. Mais voilà que le reste n’ira pas non plus entièrement dans la poche de Manchester United. En effet, il était prévu que Getafe empoche également une part du gâteau après avoir relancé Greenwood lors de la saison 2023-2024. Comme expliqué par AS, le club espagnol bénéficiait de 20% d’une future vente de l’Anglais.