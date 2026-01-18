Le PSG vire un gros nom : L’annonce troublante de son agent !

Axel Cornic

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a décidé l’été dernier de se séparer de Gianluigi Donnarumma, pourtant considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète. Une nouvelle dure à avaler pour l’international italien, qui à Manchester City semble pourtant avoir déjà oublié son ancien club.

Certains ne comprennent toujours pas. Le choix fort du PSG de mettre à la porte Gianluigi Donnarumma a énormément fait parler et continue de le faire. Il faut dire que la séparation a semblé soudaine, alors que certains voyaient l’Italien rester encore des nombreuses années.

« À Manchester City, il s’épanouit au sein de l’équipe et s’intègre parfaitement à l’environnement » Mais de l’eau a coulé sous les ponts et Donnarumma semble enfin avoir tourné la page PSG. « À Manchester City, il s’épanouit au sein de l’équipe et s’intègre parfaitement à l’environnement. Le projet lui plaît beaucoup » a expliqué son agent Enzo Raiola, au micro de la Rai.