Donnarumma viré par le PSG : Il est prêt à revenir !

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a fait un choix très fort et surtout controversé, en mettant Gianluigi Donnarumma à la parte. Considéré comme l’un des meilleurs gardiens de la planète, l’Italien avait été crucial dans l’épopée parisienne en Ligue des Champions, mais il évolue désormais du côté de Manchester City.
Le changement de gardien fait encore parler à Paris. Ils sont en effet nombreux à regretter le départ de Gianluigi Donnarumma, surtout parce que Lucas Chevalier n’a pas encore fait taire les critiques. Pourtant, le principal intéressé semble déjà avoir oublié le PSG...
La nouvelle vie de Donnarumma
Car Donnarumma cartonne en Angleterre, où il a même été élu meilleure recrue de l’été 2025. Il a pris la place d’Ederson à Manchester City et Pep Guardiola semble très heureux de l’avoir sous ses ordres, sans parler de la bromance avec Erling Haaland qui fait beaucoup parler les tabloïds britanniques.
« Si l'occasion de retourner en Italie se présente, nous la saisirons »
Pourtant, dans son entourage on semble déjà penser à un départ, avec l’agent de Gianluigi Donnarumma qui a ouvert la porte à un retour en Serie A. « Si l'occasion de retourner en Italie se présente, nous la saisirons » a déclaré Enzo Raiola, au micro de la Rai. Difficile toutefois de voir un club italien pouvoir l’arracher à Manchester City, pour le moment.