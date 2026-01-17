Un champion d'Europe passe un coup de fil pour signer, l'OM annule tout !

Après avoir été formé à l'OL en y passant les premières années de sa carrière professionnelle, Ludovic Giuly souhaitait revenir en France après son passage de trois saisons au FC Barcelone... mais dans l'autre Olympique. Le champion d'Europe 2006 a révélé avoir trouvé un terrain d'entente avec l'OM, mais son président de l'époque, le regretté Pape Diouf s'y était opposé.
Une année s'était écoulée depuis le sacre du FC Barcelone en finale de Ligue des champions à Saint-Denis avec le FC Barcelone face à Arsenal (2-1). Après trois saisons en Catalogne, Ludovic Giuly sentait qu'il était temps de tourner la page et d'ouvrir un nouveau chapitre. A la Roma donc avec Francesco Totti. Et pourtant, le projet initial du champion d'Europe 2006 était de revenir en France... du côté de l'OM.
«J'appelle M.Anigo, je me mets d'accord avec lui pour venir à Marseille»
A l'occasion de sa discussion avec Hervé Mathoux dans l'émission Détective Mathoux de Canal+, l'ex-milieu offensif de l'AS Monaco avait lui-même contacté José Anigo afin de s'ouvrir les portes de l'OM. « Marseille, il paraît que vous avez été à deux doigts d'y aller ? Avec (José) Anigo et Pape Diouf après Barcelone. Après Barcelone, j'appelle M.Anigo, je me mets d'accord avec lui pour venir à Marseille ».
«Pape Diouf a préféré faire le coup avec Ziani»
Néanmoins, Pape Diouf qui officiait en tant que président de l'OM depuis deux ans à l'époque, avait misé sur un autre dossier : Karim Ziani. Rendant caduque l'accord passé entre Ludovic Giuly et José Anigo pour sa signature à l'Olympique de Marseille. « Pape Diouf à l'époque, paix à son âme, et avait Karim Ziani dans ses petits papiers et a préféré faire le coup avec Ziani. Si j'ai été déçu ? Oui, ça aurait été grandiose de pouvoir jouer là-bas. Après, si ça ne s'est pas fait deux fois, ça veut dire que ça ne devait pas se faire ».