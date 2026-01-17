«J’y pense encore» : Les cauchemars d’un buteur avec l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Six ans plus tard, Valère Germain n’a pas oublié la finale de Ligue Europa 2018, perdue par l’OM face à l’Atlético Madrid (3-0). L’attaquant âgé de 35 ans, qui vient d’annoncer la fin de sa carrière, a avoué que cela était probablement la plus grande douleur de sa carrière et qu’il repensait souvent à son occasion ratée, alors que les deux équipes étaient à égalité.

Présent sur le plateau du Late Football Club sur Canal+ vendredi soir, Valère Germain a annoncé la fin de sa carrière. À 35 ans, l’attaquant passé par l’AS Monaco, l’OGC Nice et l’OM a décidé de raccrocher les crampons. « J'y ai réfléchi depuis plusieurs semaines et je valide cette décision aujourd'hui. J'ai eu la chance et le mérite de vivre une belle carrière et de vivre une expérience de vie et de famille incroyable ces dernières années. Il est temps de passer à autre chose », a-t-il déclaré.

« C’est sans doute le match que j’aimerais refaire » L’occasion pour Valère Germain de revenir sur certains moments marquants de sa carrière, notamment la finale de Ligue Europa 2018, perdue par l’OM face à l’Atlético Madrid (3-0) : « La plus grande douleur de ma carrière ? Sûrement la finale de Ligue Europa. On était à ça, enfin, il y a eu 3-0 à la fin, donc ce n’était pas tant à ça que ça. Mais je pense que de gagner une finale de Coupe d’Europe avec l’Olympique de Marseille, on aurait vécu des émotions extraordinaires. C’est sans doute le match que j’aimerais refaire. »