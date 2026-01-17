OM - Roberto De Zerbi dans un autre club : Il est d'accord !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Passé par Brighton, Roberto De Zerbi conserve une très belle cote en Angleterre et visiblement son travail à l'OM n'a fait que la renforcer. En effet, Rio Ferdinand milite clairement pour que le technicien italien signe à Manchester United en fin de saison pour mettre fin à l'intérim de Michael Carrick.

Très apprécié par Manchester United, Roberto De Zerbi serait sur la short-list des Red Devils pour remplacer Michael Carrick en fin de saison. Ce dernier assure l'intérim après le départ de Ruben Amorim et sera donc remplacé l'été prochain. Et Rio Ferdinand est d'accord en ce qui concerne le choix du coach de l'OM.

De Zerbi à Manchester : Ferdinand dit oui « Plus encore que quelqu’un comme Thomas Tuchel, même si Tuchel ferait aussi partie de mes premiers choix, c’est De Zerbi que j’irai chercher comme nouveau coach. Peu importe le système qu’il veut mettre en place, c’est un vrai entraîneur, quelqu’un qui sait faire travailler ses joueurs et les faire jouer », assure-t-il dans son podcast avant de poursuivre.