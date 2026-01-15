Malédiction à l’OM, c’est enfin terminé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ce mardi soir, l’OM s’est facilement débarrassé de Bayeux pour poursuivre son parcours en Coupe de France. Alors qu’on retrouvera le club phocéen au prochain tour, ce n’est pas le cas du PSG, éliminé par le Paris FC. Avec cette élimination du tenant du titre, les joueurs du Roberto De Zerbi ont là une belle occasion de mettre fin à une longue période de disette sans trophée à Marseille.

Pour voir des images de l’OM en train de soulever un trophée, il faut remonter à quelques années en arrière. En effet, le dernier trophée du club phocéen remonte à 2012 avec la Coupe de la Ligue. Cela fait donc une disette de 14 ans pour les Marseillais et le temps commence à être long. Alors que certains y voient une certaine malédiction, voilà que l’occasion de rompre le mauvais sort serait venue pour l’OM.

L’année de l’OM ? Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG ne laisse que quelques miettes sur la scène française. Ça va être le cas cette saison avec la Coupe de France. Tenant du titre, le club de la capitale a été éliminé au stade des 16èmes de finale par le Paris FC. De quoi donc donner l’occasion à un autre club de soulever cette Coupe de France d’ici quelques mois. Et l’OM en fait partie. Victorieux de Bayeux, le club phocéen a validé son ticket pour les 8èmes de finale. Cette fois sera-t-elle la bonne pour les hommes de Roberto De Zerbi pour enfin remporter un trophée ?