F1 : Une amende pour Max Verstappen ? «Cela ne devrait pas être toléré»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir échoué d’un rien à remporter son 5ème titre de champion du monde la saison dernière, Max Verstappen se présentait revanchard pour cette exercice 2026 de Formule 1. Mais voilà qu’après deux Grands Prix, ça ne se passe pas forcément très bien pour le pilote Red Bull, qui ne cache pas son agacement. De quoi lui valoir très cher ?

Le 8 mars dernier, pour le début de saison 2026 de Formule 1, Max Verstappen terminait à la 6ème place du Grand Prix d’Australie. Le week-end dernier, en Chine, le pilote Red Bull n’a tout simplement pas terminé la course. Jusqu’à présent, c’est donc compliqué pour le quadruple champion du monde. Il faut dire que sa monoplace est à la peine face à la concurrence. Sportivement, ça ne va donc pas pour Verstappen qui n’hésite pas à afficher sa frustration depuis plusieurs semaines maintenant concernant le nouveau visage de la Formule 1 suite aux derniers changements dans le règlement.

Lewis Hamilton contre Max Verstappen : «On avait l’impression de faire du karting», l’annonce qui va faire parler en F1 ! https://t.co/xS8LhiukaG — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« C’est désastreux » La Formule 1 bien changé entre 2025 et 2026 et ça ne plait clairement pas à Max Verstappen. Dernièrement, le pilote Red Bull a ainsi multiplié les coups de gueule à ce propos et ces prises de position ne sont clairement pas passées inaperçues. « C’est désastreux. On joue à Mario Kart, ce n’est pas de la course », avait pu dire Verstappen avant d’en rajouter une couche. « J’ai trouvé une solution moins coûteuse. J’ai troqué mon simulateur contre une Nintendo Switch et je m’entraîne désormais à Mario Kart ».