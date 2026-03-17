Formule 1 : Le gros risque avec Lewis Hamilton, «nous pouvions avoir l’air complètement stupides»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lewis Hamilton a connu son premier podium avec Ferrari ce dimanche, lors du Grand Prix de Chine, terminant à la troisième position derrière les Mercedes pilotées par Kimi Antonelli et George Russell. Le Britannique a néanmoins devancé son coéquipier Charles Leclerc après une belle lutte validée par la Scuderia, une stratégie risquée.

Il y a encore eu de nombreux dépassements lors du Grand Prix de Chine, notamment entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, qui ont respectivement terminé à la troisième et quatrième place. Les deux coéquipiers ont longtemps bataillé avec l’accord de Ferrari, une stratégie risquée comme l’a reconnu Frédéric Vasseur après la course.

Lewis Hamilton contre Max Verstappen : «On avait l’impression de faire du karting», l’annonce qui va faire parler en F1 ! https://t.co/xS8LhiukaG — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

« Je sais très bien que nous pouvions aussi avoir l’air complètement stupides une demi-heure plus tard » « J’ai énormément de respect pour eux deux. Ce sont des professionnels et, dans cette situation, je pense qu’il est logique de les laisser courir, a estimé le boss de Ferrari. Je sais très bien que nous pouvions aussi avoir l’air complètement stupides une demi-heure plus tard. » Et pour cause, le moindre contact aurait pu ruiner les chances de Ferrari d’empocher des points dans une course qui réussissait à la Scuderia, seulement devancée par Mercedes. « C’est aussi la meilleure manière de construire une équipe. Nous avons besoin de cette émulation pour progresser, tant que cela reste dans l’esprit que l’on a vu aujourd’hui. Même à la radio, ils nous ont dit qu’ils s’amusaient bien. Je ne veux pas geler les positions », avait ajouté Frédéric Vasseur.