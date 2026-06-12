Transfert au PSG : Le verdict est tombé pour Eli Junior Kroupi !

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de Bournemouth, Eli Junior Kroupi a alerté la direction du PSG. En effet, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a songé à boucler la signature de la pépite de 19 ans. Mais après avoir rencontré le joueur, le PSG a finalement décidé de lâcher l'affaire.

Très performant sous les couleurs du FC Lorient, Eli Junior Kroupi a séduit la direction de Bournemouth. A tel point que les Cherries ont déboursé environ 13M€ pour s'attacher ses services en février 2025. Prêté chez les Merlus pendant cinq mois, Eli Junior Kroupi s'est particulièrement illustré à Bournemouth cette saison. Ce qui n'a pas échappé au PSG.

Le PSG dit stop pour Eli Junior Kroupi D'après les indiscrétions de Canal + Foot, divulguées par Olivier Tallaron sur X, le PSG a réfléchi à l'idée de boucler le transfert d'Eli Junior Kroupi. D'ailleurs, les hautes sphères rouge et bleu auraient rencontré le numéro 22 de Bournemouth. Mais finalement, le PSG a décidé de faire une croix sur la pépite de 19 ans. Alors que le mercato estival va ouvrir ses portes le 15 juin, le club emmené par Luis Enrique devrait donc se concentrer sur d'autres pistes en attaque. Pour rappel, les noms de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) et de Michael Olise (Bayern, France), notamment, ont été annoncés du côté du PSG ces dernières semaines. En ce qui concerne l'Argentine, Luis Campos doit batailler avec le FC Barcelone, Arsenal et le Real Madrid sur ce dossier. Pour sa part, le Français est également suivi par la Maison-Blanche.