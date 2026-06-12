OM - Transfert à 45M€ : La presse italienne annonce une offre pour Mason Greenwood

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Également annoncé dans le viseur de Fenerbahçe, la piste la plus chaude semble mener à l’AS Rome pour Mason Greenwood. La Louve aurait d’ailleurs l’intention de passer à l’action afin de s’attacher les services du joueur de l’OM, qui pourrait bientôt recevoir une offre de 45M€, en sachant que 40 % reviendront à Manchester United.

Après deux saisons passées en France, Mason Greenwood aurait envie de découvrir l’Italie. Arrivé à l’OM il y a deux ans en provenance de Manchester United, l’ailier âgé de 24 ans semble promis à un départ cet été. En ce sens, l’AS Rome est annoncée sur sa piste depuis plusieurs jours et le Corriere dello Sport indiquait mardi qu’un accord aurait même déjà été trouvé entre le joueur et le club italien pour un salaire estimé à 4M€ nets par an.

L’AS Rome va proposer 45M€ pour Greenwood ? Encore faut-il trouver un terrain d’entente avec l’OM, où Mason Greenwood est sous contrat jusqu’en juin 2029. Dans une situation financière délicate, Marseille ne compte pas brader son joueur pour autant, d’autant plus qu’il devra reverser 40% de son indemnité de transfert à Manchester United. Ce vendredi, le Corriere dello Sport indique que l’AS Rome aurait l’intention de proposer 45M€ afin de s’attacher ses services, alors que l’OM de son côté attendrait 55M€ bonus compris.