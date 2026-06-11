Transfert à 55M€ : L'OM annonce une mauvaise nouvelle pour Mason Greenwood !

Amadou Diawara

Arrivé à l'OM lors de l'été 2024, Mason Greenwood pourrait claquer la porte du Vélodrome lors du prochain mercato. Ouvert à l'idée de vendre son numéro 10, le club phocéen aurait fixé son prix à 55M€, bonus compris. Toutefois, l'OM sait déjà qu'il ne pourra pas renvoyer Mason Greenwood en Angleterre.

Formé à Manchester United, Mason Greenwood a été prêté à Getafe lors de la saison 2023-2024 pour s'aguerrir. Toutefois, à son retour en Angleterre, l'attaquant de 24 ans a été poussé vers la sortie par les Reds Devils. Devenu indésirable à Old Trafford, notamment à cause de ses affaires extrasportives, Mason Greenwood a dû se trouver un nouveau club.

OM : Mason Greenwood aurait perdu le marché anglais Alerté par la situation de Mason Greenwood, l'OM n'a pas laissé passer l'opportunité de le recruter. En effet, les hautes sphères marseillaises ont fait le nécessaire pour boucler le transfert de l'ailier droit anglais. Pour faire plier les Red Devils, l'OM a formulé une offre à hauteur de 26M€ lors de l'été 2024. Et s'il a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood ne devrait pas aller au bout de son engagement. D'après les récentes rumeurs, il ne devrait plus faire long feu à Marseille.