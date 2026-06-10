OM - «Il a décidé d’aller voir ailleurs» : Départ inévitable pour Mason Greenwood ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, le moment de quitter l’OM semble venu pour Mason Greenwood, lui qui se serait même déjà mis d’accord avec l’AS Rome. Pour Jérôme Rothen, bien qu’il ait encore trois ans de contrat, s’opposer à son départ n’est pas possible pour Marseille, d’autant plus que le club a un besoin urgent de vendre.

Mason Greenwood semble déjà avoir choisi sa prochaine destination. Après deux saisons passées à l’OM, l’Anglais âgé de 24 ans est annoncé avec insistance vers l’AS Rome depuis plusieurs jours maintenant. Il serait la priorité de Gian Piero Gasperini et se serait déjà entendu contractuellement avec la Louve, qui préparerait une première offre d’environ 40-45M€ pour s’attacher ses services.

« C'est difficile de lui faire croire à un projet stable à Marseille » Si Mason Greenwood est sous contrat jusqu’en juin 2029, Jérôme Rothen estime qu’un départ est quasiment inévitable et que l’OM n’est pas en capacité de le retenir. « Mason Greenwood, déjà, faut savoir ce qu'il pense personnellement. Tous les signaux qu'il a pu envoyer l'année dernière dans cette inconstance qu'il a pu avoir, ça reste un joueur qui a fait beaucoup de différences. J'étais le premier à le défendre sur certains matchs quand tous les gens s'attardaient sur lui, quand ils disaient qu'il n'existait pas sur les gros matchs… Heureusement qu'il a été là une grande partie des matchs pour qu'au moins la saison de l’OM soit un peu moins ridicule qu'elle ne l'a été. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont une valeur marchande. L’OM est en difficulté financièrement. L’UEFA est à deux doigts de les sanctionner pour l'année prochaine. Ils doivent vendre et aujourd’hui, vu l'intérêt du joueur, c'est difficile de lui faire croire à un projet stable à Marseille, sachant que depuis qu’il est arrivé, c’est changement d’entraîneur, de joueurs, de dirigeants, tout change en fait. Et en plus le mec s’en prend plein la tronche », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC.