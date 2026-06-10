Mercato - OM : Le montant du transfert de Greenwood enfin connu ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après deux ans à l'OM, Mason Greenwood devrait faire ses valises à l'occasion du mercato estival. Compte tenu de ses besoins financiers, le club phocéen devrait se séparer de l'Anglais. La grande question est toutefois de savoir à quel prix cela pourrait se faire. Et voilà que du côté de l'Italie, on a semble-t-il une idée de comment ça pourrait se finir pour le transfert de Greenwood.

Si Mason Greenwood est aujourd'hui un joueur de l'OM, il pourrait bien ne plus l'être d'ici peu. Le club phocéen a besoin d'argent et vendre sa plus grosse valeur marchande semble être aujourd'hui une évidence. L'avenir de l'Anglais s'écrit donc loin de Marseille. L'option Fenerbahçe n'étant désormais plus d'actualité, c'est vers l'AS Rome qu'il faudrait regarder pour le transfert de Greenwood. Encore faut-il que les deux clubs se mettent d'accord sur une indemnité de transfert.

Quel prix pour le transfert de Greenwood ? Bien évidemment, pour se séparer de son meilleur joueur, l'OM espère récupérer le plus possible. D'autant qu'il y a une donnée importante à prendre en compte : Manchester United va récupérer 40% de la vente de Mason Greenwood. Le moindre centime fait donc la différence pour le club phocéen. Et aux dernières nouvelles, il était expliqué que la barre avait été fixée à 50M€ + 5M€ de bonus pour le numéro 10 de l'OM.