Mercato : «Il serait le taulier», un international français est proposé à l’OM !

Pierrick Levallet

L’OM devrait encore vivre un mercato mouvementé cet été. Le club phocéen est en train de monter un nouveau projet, avec Stéphane Richard et Grégory Lorenzi à sa tête. Les dirigeants marseillais vont devoir reconstruire une équipe. Et dans cette optique, un certain Jean-Clair Todibo a été proposé à la formation olympienne.

Après une saison marquée par les crises et les polémiques, l’OM s’apprête à lancer un nouveau projet. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont été remplacés par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Le club phocéen devrait reconstruire une nouvelle équipe et devrait donc se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. De nombreux joueurs devraient partir, comme Mason Greenwood, et d’autres devraient arriver. Benoît Tremoulinas a d’ailleurs proposé un international français à l’OM.

«Ça peut être un beau challenge» « Jean-Clair Todibo en prêt, pourquoi pas l’OM ? Il serait le taulier avec Aguerd. Je pense que ça peut être un beau challenge » a expliqué l’ancien latéral gauche de l’équipe de France sur Winamax. Avec les incertitudes autour de l’avenir de Leonardo Balerdi ou encore Emerson, Jean-Clair Todibo pourrait être un renfort de poids dans le secteur défensif marseillais.