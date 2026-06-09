Thierry Henry au Real Madrid : Le «problème d’agent» qui a fait capoter sa signature

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est à ce moment à la fin des années 90 que la carrière de Thierry Henry a basculé. Le champion du monde devait quitter l’AS Monaco pour le Real Madrid. Néanmoins, des complications d’agents ont fait rater cette opération pourtant signée entre les parties concernées. David Trezeguet, qui avait été contacté par Henry à l’époque des faits, a raconté la succession d’évènements à la presse espagnole.

Légende de l’équipe de France et Arsenal, Thierry Henry aurait pu avoir un chemin de carrière bien différent. Alors qu’il défendait les couleurs de l’AS Monaco depuis quelques années, le Real Madrid est venu toquer à sa porte. Et il se trouve que sa première expérience à l’étranger devait être en Espagne, non pas en Italie pour la Juventus qu’il a rejoint en 1999. C’est en effet ce que l’ancien président de la Casa Blanca Lorenzo Sanz révélait en interview avec AS en 2019.

«Son père lui a dit qu'il ne pouvait pas venir pour plusieurs raisons» « J'avais le contrat signé de Thierry Henry dans le tiroir. Il jouait à Monaco, on l'a convaincu et il a signé le contrat, cependant quand il était dans l'avion pour venir à Madrid, son père lui a dit qu'il ne pouvait pas venir pour plusieurs raisons. Je lui ai dis de ne pas s'inquiéter, mais au final, l'opération est tombée à l'eau, alors que nous avions le contrat signé ». Ce transfert au Real Madrid n’est pas devenu officiel à cause de cet appel téléphonique de son père alors que tout semblait signé pour qu’il rejoigne le club le plus titré de l’histoire en Ligue des champions.