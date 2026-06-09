Thierry Henry au Real Madrid : Le «problème d’agent» qui a fait capoter sa signature

C’est à ce moment à la fin des années 90 que la carrière de Thierry Henry a basculé. Le champion du monde devait quitter l’AS Monaco pour le Real Madrid. Néanmoins, des complications d’agents ont fait rater cette opération pourtant signée entre les parties concernées. David Trezeguet, qui avait été contacté par Henry à l’époque des faits, a raconté la succession d’évènements à la presse espagnole.
Légende de l’équipe de France et Arsenal, Thierry Henry aurait pu avoir un chemin de carrière bien différent. Alors qu’il défendait les couleurs de l’AS Monaco depuis quelques années, le Real Madrid est venu toquer à sa porte. Et il se trouve que sa première expérience à l’étranger devait être en Espagne, non pas en Italie pour la Juventus qu’il a rejoint en 1999. C’est en effet ce que l’ancien président de la Casa Blanca Lorenzo Sanz révélait en interview avec AS en 2019.
«Son père lui a dit qu'il ne pouvait pas venir pour plusieurs raisons»
« J'avais le contrat signé de Thierry Henry dans le tiroir. Il jouait à Monaco, on l'a convaincu et il a signé le contrat, cependant quand il était dans l'avion pour venir à Madrid, son père lui a dit qu'il ne pouvait pas venir pour plusieurs raisons. Je lui ai dis de ne pas s'inquiéter, mais au final, l'opération est tombée à l'eau, alors que nous avions le contrat signé ». Ce transfert au Real Madrid n’est pas devenu officiel à cause de cet appel téléphonique de son père alors que tout semblait signé pour qu’il rejoigne le club le plus titré de l’histoire en Ligue des champions.
«Henry voulait que je vienne»
Ces dernières heures, David Trezeguet s’est confié à AS. D’après les dires du champion du monde 98, Thierry Henry avait un plan bien précis avec lui du côté du Real Madrid avec l’équipe réserve de la Castilla qui ne s’est pas non plus concrétisé pour lui. « On m’avait contacté pour le Castilla. Henry, mon coéquipier à Monaco, qu’ils voulaient dans l’équipe première de Madrid, voulait que je vienne. Mais c’est lui qui a ensuite eu des problèmes avec les agents ». Comme l’a affirmé l’ancien buteur de la Juventus, l’échec de la signature d’Henry au Real Madrid provient d’un problème avec ses représentants de l’époque. Thierry Henry a fini par signer à la Juventus lorsque Trezeguet a poursuivi à Monaco.