Transfert à 200M€ : Le Real Madrid doit faire une folie pour Michael Olise !

Amadou Diawara

Lors de sa campagne présidentielle, Florentino Pérez a annoncé qu'il allait boucler un transfert d'environ 150M€ cet été. D'après la presse espagnole, le président du Real Madrid compte arracher Michael Olise au Bayern. Toutefois, les Munichois ne lâcheront pas leur attaquant français, à moins qu'une offre de près de 200M€ ne soit dégainée.

Etincelant sous les couleurs de Crystal Palace, Michael Olise a alarmé la direction du Bayern. A tel point que les Munichois ont mis la main à la poche pour s'attacher ses services. En effet, la direction bavaroise a déboursé environ 53M€ pour obtenir gain de cause sur ce dossier, et ce, lors de l'été 2024.

Le Bayern ferme la porte à une vente de Michael Olise Lors de son arrivée à Munich, Michael Olise a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'international français pourrait faire ses valises dès cet été. En effet, Florentino Pérez aurait annoncé lors de sa campagne présidentielle qu'il allait boucler une signature à hauteur de 150M€. Et à en croire la presse espagnole, le président du Real Madrid parlait de Michael Olise avant d'être réélu. Toutefois, le Bayern ne laissera pas partir son numéro 17 à ce prix-là.