OM : Une opération à 100M€ pour Mason Greenwood ?

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2029, Mason Greenwood pourrait quitter l'OM lors de ce mercato estival. En effet, le numéro 10 marseillais serait dans le collimateur de l'AS Rome. S'ils répondent aux exigences de l'OM et du joueur, les Giallorossi devraient débourser près de 100M€ au total pour cette opération.

Devenu indésirable à Manchester United, notamment à cause de ses affaires extra-sportives, Mason Greenwood a alarmé la direction de l'OM. Déterminées à recruter l'ailier anglais, les hautes sphères marseillaises ont fait le nécessaire pour parvenir à leurs fins. Grâce à une offensive à hauteur de 26M€, l'OM a fait plier Manchester United lors de l'été 2024.

L'OM réclame 55M€ pour Mason Greenwood Lors de son arrivée à Marseille, Mason Greenwood a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2029. Malgré tout, l'actuel numéro 10 de l'OM pourrait faire ses valises dès cet été. Alors que son ailier droit aurait la cote sur le marché, le club phocéen ne fermerait pas la porte à un départ. Toutefois, les prétendants vont devoir payer le prix fort pour rafler la mise.