Mercato : Le PSG obligé de lâcher 150M€ pour sa prochaine star ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Prêt à quitter l’Atlético de Madrid, Julian Alvarez est sur les tablettes du Paris SG et du FC Barcelone. Alors que le Real Madrid se serait également renseigné sur la situation de l’attaquant argentin, les Colchoneros auraient fixé un prix pour ce transfert.

« Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions ». Il y a quelques jours, Florentino Pérez a fait une grande promesse en vue du mercato estival. « L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jéremy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. J’ai signé Zidane, Figo, Beckham, Cristiano, Kaká… Ce joueur fait partie de cette catégorie », a prévenu le boss du Real Madrid.

L’Atlético prêt à lâcher Alvarez pour 150M€ ? Selon Sky Sport, la cible secrète de Florentino Pérez pourrait se nommer Julian Alvarez, déjà courtisé par le PSG et le FC Barcelone. Le Real Madrid aurait en tout cas pris des renseignements sur l’attaquant de l’Atlético de Madrid, désireux de plier bagage. Sky Sport précise qu’une offre de 150M€ serait susceptible de convaincre les Colchoneros, qui auraient déjà été approchés par le Barça avec une proposition avoisinant 100M€.