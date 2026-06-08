Après le Real Madrid, l'agent de Jürgen Klopp dénonce un autre mensonge : «J'en ai marre de ces bêtises»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait décidé d'entamer une nouvelle carrière depuis qu'il a quitté Liverpool, Jürgen Klopp voit toujours son nom circuler dans plusieurs clubs. Ce fut le cas du Real Madrid, avec notamment les déclarations d'Enrique Riquelme, candidat à la succession de Florentino Pérez, ou encore à Al-Ittihad pour remplacer Sergio Conceiçao.

Depuis qu'il a quitté Liverpool où il a connu de nombreux succès, Jürgen Klopp a choisi d'entamer un nouveau chapitre de sa carrière en devenant directeur du football mondial chez Red Bull qui est actionnaire minoritaire du Paris FC. Un rôle qu'il prend très au sérieux, notamment auprès du PFC, mais cela ne l'empêche pas d'être cité du côté de plusieurs clubs dès qu'un banc se libère. Ce fut le cas ces dernières semaines du côté du Real Madrid ou encore d'Al-Ittihad. Ce qui pousse son entourage à se montrer à chaque fois catégorique.

L'agent de Klopp pousse un nouveau coup de gueule Une situation qui agace sérieusement son agent historique Mark Kosicke qui est contraint d'enchaîner les démentis. Ainsi, auprès de Winiwin, il a poussé un sérieux coup de gueule contre les rumeurs qui annoncent Jürgen Klopp dans le viseur d'Al-Ittihad pour remplacer Sergio Conceiçao. « J'en ai marre de ces bêtises, tout est provocant et ces affirmations, c'est juste du grand n'importe quoi », lâche Mark Kosicke qui ajoute qu'il n'y a « aucune chance » que Jürgen Klopp rejoigne le club saoudien, peu importe le poste.