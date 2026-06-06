Jürgen Klopp annoncé au Real Madrid : Son entourage prend la parole

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ces derniers jours, une vraie bataille a lieu au Real Madrid entre Florentino Pérez et Enrique Riquelme. Les élections présidentielles auront lieu ce dimanche pour déterminer le nouveau président du club et les deux opposants n'ont pas du tout les mêmes objectifs et les mêmes promesses. Pour le poste d'entraîneur, Riquelme penche pour Jürgen Klopp. Mais cette promesse sera bien difficile à honorer en cas de victoire aux élections...

Du côté du Real Madrid, il y a beaucoup d'agitation pour connaître les plans en vue de la prochaine saison. Le club espagnol doit encore trancher pour son président entre deux programmes bien différents. En effet, du côté d'Enrique Riquelme, on annonce Jürgen Klopp en tant qu'entraîneur. Pourtant aucun accord n'a été annoncé pour le moment et c'est même l'entourage du coach allemand qui a réagi.

Aucune chance pour Jürgen Klopp ? Ancien entraîneur de Liverpool notamment où il a laissé un souvenir impérissable, Jürgen Klopp n'exerce plus depuis son départ du club anglais en 2024. Le technicien allemand a accepté une nouvelle mission auprès de Red Bull et visiblement il n'est pas près de changer d'horizon. En effet, selon Sky Sport Allemagne, l'agent de Jürgen Klopp, Mark Kosicke, a été plutôt clair sur les ambitions de l'homme de 58 ans. « C'est agaçant. Il n'a pas l'intention de reprendre du service comme entraîneur de club et se sent bien chez Red Bull » déclare-t-il. Très peu de chances donc de le voir débarquer au Real Madrid...