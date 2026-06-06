La fin est proche avec le Real Madrid : Aurélien Tchouaméni prêt à rejoindre le PSG après la Coupe du monde ?

Le vestiaire du Real Madrid a été témoin d'une dispute qui en est venue aux mains entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valvverde. Les deux internationaux se sont excusés, mais celle altercation pourrait avoir de sérieuses répercussions sur l'avenir du joueur de l'équipe de France. Et il se trouve que ses agents tenteraient leur chance... avec le Paris Saint-Germain. Explications.
Début mai, les esprits s'échauffaient à Valdebebas pendant la séance d'entraînement du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont laissés gagner par la colère et une altercation a eu lieu. Résultat ? L'international uruguayen a terminé à l'hôpital pour un bref séjour en raison d'une mauvaise chute sur sa tête qui lui a valu une prise de soins. Les rumeurs sont allées son train dans la presse quant à une rupture entre les deux joueurs.
Tchouaméni a livré sa version des faits sur l'incident avec Valverde
En conférence de presse la semaine dernière, Aurélien Tchouaméni a tenu à livrer sa vérité sur ce regrettable incident. « Dans la presse, il y a eu de tout et n’importe quoi, j’ai entendu parler de bagarre, comme quoi, j’aurais donné des coups, ce qui n’est pas du tout le cas, je ne rentrerais pas dans les détails. Le plus important, c’est que le club soit au courant de ce qu’il s’est passé. Après, on est allé de l’avant. Avec Fede, on a tous un objectif commun, c’est de gagner des titres pour le Real. Il n’y a pas de problème par rapport à ça. Affronter l’Uruguay ? Si on affronte l’Uruguay, on aura tous envie de gagner avec l’équipe de France, mais sur le cas personnel, il n’y a vraiment pas de problème ».
Tchouaméni proposé au PSG en marge du mercato
En parallèle, les spéculations de transfert se multiplient concernant Federico Valverde ainsi qu'Aurélien Tchouaméni. D'après les informations de Média Foot, les représentants de l'international français auraient contacté le PSG afin d'éventuellement permettre au milieu de terrain de trouver une porte de sortie alors que le Real Madrid serait prêt à se séparer de sa recrue estivale de 2022 après l'altercation avec Valverde. Média Foot explique que Tchouaméni permettrait au Paris Saint-Germain d'avoir une individualité capable d'ajouter une dimension physique dans ce secteur de jeu.