La fin est proche avec le Real Madrid : Aurélien Tchouaméni prêt à rejoindre le PSG après la Coupe du monde ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le vestiaire du Real Madrid a été témoin d'une dispute qui en est venue aux mains entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valvverde. Les deux internationaux se sont excusés, mais celle altercation pourrait avoir de sérieuses répercussions sur l'avenir du joueur de l'équipe de France. Et il se trouve que ses agents tenteraient leur chance... avec le Paris Saint-Germain. Explications.

Début mai, les esprits s'échauffaient à Valdebebas pendant la séance d'entraînement du Real Madrid. Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde se sont laissés gagner par la colère et une altercation a eu lieu. Résultat ? L'international uruguayen a terminé à l'hôpital pour un bref séjour en raison d'une mauvaise chute sur sa tête qui lui a valu une prise de soins. Les rumeurs sont allées son train dans la presse quant à une rupture entre les deux joueurs.

Tchouaméni a livré sa version des faits sur l'incident avec Valverde En conférence de presse la semaine dernière, Aurélien Tchouaméni a tenu à livrer sa vérité sur ce regrettable incident. « Dans la presse, il y a eu de tout et n’importe quoi, j’ai entendu parler de bagarre, comme quoi, j’aurais donné des coups, ce qui n’est pas du tout le cas, je ne rentrerais pas dans les détails. Le plus important, c’est que le club soit au courant de ce qu’il s’est passé. Après, on est allé de l’avant. Avec Fede, on a tous un objectif commun, c’est de gagner des titres pour le Real. Il n’y a pas de problème par rapport à ça. Affronter l’Uruguay ? Si on affronte l’Uruguay, on aura tous envie de gagner avec l’équipe de France, mais sur le cas personnel, il n’y a vraiment pas de problème ».