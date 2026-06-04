C’est officiel, José Mourinho est de retour : Le Real Madrid promet du lourd aux supporters !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid change, une fois de plus, d’entraîneur. José Mourinho va prendre le poste de coach laissé vacant par le départ d’Alvaro Arbeloa en cas de victoire de Florentino Pérez aux élections présidentielles ce dimanche 7 juin. Le patron du Real Madrid est confiant que The Special One acquittera parfaitement de sa tâche rappelant à ceux qui doutent qu’il a été celui qui a lancé la grande domination du Real Madrid.

Et si The Special One était celui qui allait remettre le Real Madrid sur les bons rails ? Pour la dernière saison de Carlo Ancelotti à la tête de l’équipe première (2024/2025), le club merengue a dû se contenter de la Supercoupe d’Europe et la Coupe intercontinentale. La Ligue des champions était remportée par le PSG et les trois trophées nationaux par son rival historique : le FC Barcelone. Pour ce qui est de l’exercice qui s’est terminé par une nouvelle victoire du Barça en Liga et en Supercoupe d’Espagne, le Paris Saint-Germain est une fois de plus allée chercher la Ligue des champions. Et cette fois-ci, le Real Madrid a signé une saison blanche.

José Mourinho est l’heureux élu pour l’après-Arbeloa Deux entraîneurs se sont succédés sur le banc de touche en les personnes de Xabi Alonso et d’Alvaro Arbeloa. Et si jamais Florentino Pérez était reconduit à la présidence du Real Madrid lors des élections de ce dimanche 7 juin, José Mourinho reprendra le flambeau en ouvrant un nouveau chapitre à la Casa Blanca 13 ans après son départ. Avant la communication de campagne officielle tombée mercredi soir, Florentino Pérez vendait la mèche au cours d’un entretien accordé à AS quelques heures plus tôt.