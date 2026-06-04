Mercato - Le départ de Kylian Mbappé réclamé : Le Real Madrid annonce le verdict !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 27 ans, Kylian Mbappé vient d’achever sa deuxième saison avec le Real Madrid. Mais voilà que celle-ci n’a pas été de tout repos pour le Français. Cible de nombreuses critiques, le numéro 10 merengue a même vu certains de ses supporters réclamer son départ de la Casa Blanca. Partira ? Ne partira pas ? Florentino Pérez a mis les choses au point concernant l’avenir de Mbappé.

Kylian Mbappé a beau avoir empilé les buts cette saison, ça n’a pas été suffisant pour atténuer la colère des supporters du Real Madrid et les critiques des médias. En effet, au cours des derniers mois, le numéro 10 merengue n’a pas été épargné de l’autre côté des Pyrénées. Régulièrement pointé du doigt dans les médias pour ce qu’il montrait sur le terrain avec le Real Madrid, Mbappé a également agacé les fans madrilènes avec son comportement. Ça a même été très loin puisqu’un pétition avait été lancée pour réclamer son départ et celle-ci avait alors obtenu de très nombreuses signatures. Faut-il alors s’interroger pour l’avenir de Kylian Mbappé, pourtant sous contrat jusqu’en 2029 ?

« Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde » En pleine campagne pour être réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez a accordé une interview à AS. L’occasion pour lui de faire le point notamment sur le cas Kylian Mbappé. Ainsi, dans un premier temps, il a fait savoir : « Quelle est la vraie version de Mbappé ? Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il suffit de regarder ses statistiques pour se rendre compte de son talent. Personne ne devrait remettre en question le statut d'un joueur aussi exceptionnel. Il va beaucoup nous apporter, et je suis certain qu'il réussira au Real Madrid ».