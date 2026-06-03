Polémiques au Real Madrid : La grande annonce de Deschamps sur Mbappé !

Axel Cornic

A la veille du premier match de préparation à la Coupe du Monde 2026, Didier Deschamps s’est présenté en conférence de presse. Le sélectionneur de l’équipe de France a été questionné sur plusieurs sujet importants et notamment sur Kylian Mbappé, qui sort d’une saison mouvementée au Real Madrid.

Le sprint final est lancé et l’équipe de France s’envolera bientôt de l’autre côté de l’Atlantique, pour la Coupe du Monde 2026. Mais Kylian Mbappé et ses coéquipiers devront d’abord en découdre face à la Côte d’Ivoire le 4 et à l’Irlande du Nord le 8, avant d’attaquer avec le premier match de poules le 16 juin prochain, contre le Sénégal.

Mbappé va-t-il réussir à oublier Madrid ? Justement, avant le début de l’aventure beaucoup se questionnent sur Mbappé, capitaine de l’équipe de France et parmi les plus grandes stars mondiales. La saison n’a en effet pas été simple pour l’attaquant, qui en dépit de statistiques individuelles impressionnantes, a énormément été critiqué au Real Madrid. La polémique a atteint un tel niveau en Espagne, que certains ont même réclamé son départ de Madrid, l’accusant de tous les maux d'une équipe qui n’a pas remporté le moindre trophée depuis son arrivée en 2024.