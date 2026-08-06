Après le dérapage de Nelson Monfort sur CNews, un ancien journaliste de France Télévisions relance la polémique sur les incendies en Gironde

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, alors que les incendies en Gironde étaient encore intenses, Nelson Monfort avait tenu des propos étonnants, en comparant le salaire des pompiers à ceux des footballeurs. Une sortie qui continue d'être commentée, notamment par son ancien collègue Patrick Montel.

Après une très longue carrière de près de 35 ans de journaliste de sport sur France Télévisions, Nelson Monfort avait quitté le service public après les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Mais contrairement a ce qui aurait pu sembler logique, le célèbre intervieweur-traducteur a finalement décidé de poursuivre sa carrière dans un rôle totalement différent. Il intervient désormais de façon régulière sur CNews pour commenter l'actualité.

Les propos de Nelson Monfort ont fait parler C'est d'ailleurs dans ce rôle que Nelson Monfort était présent sur le plateau de CNews le 25 juillet dernier afin d'évoquer les incendies qui ont ravagé une partie de la Gironde. Plus de 42 000 hectares sont partis en fumée tandis que plus de 2 500 pompiers ont lutté contre les flammes. Ainsi, l'ancien journaliste de France Télévisions a commenté cette catastrophe, se lançant notamment dans une comparaison osée. « Ecoutez, on sort d’un Mondial de football avec des multimilliardaires qui sont là pour taper dans un ballon et nous avons des pompiers qui risquent leur vie pour 10 euros par heure. 10 euros par heure ! Ça, ce sont des faits. Je vous laisse méditer sur cette comparaison », a notamment lâché Nelson Monfort.

Patrick Montel réagit ! Des propos qui ont évidemment été très largement commentés et qui ont interpellé son ancien collègue de France Télévisions Patrick Montel. Ainsi, l'ancien commentateur de l'athlétisme a partagé un message concernant Nelson Monfort. « "Je vous laisse méditer…" C’est ainsi que, dernièrement, Nelson Monfort a conclu, sur CNews, son étonnante comparaison entre la rémunération d’un pompier et les millions gagnés par certains footballeurs. On n’a jamais vraiment été fan de l’intervieweur-traducteur de France », peut-on lire avant de Patrick Montel n'apporte lui-même son commentaire sur son compte X : « Beau sujet de méditation en effet... »