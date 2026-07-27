Incendies en Gironde : Le dérapage de Nelson Monfort sur CNews continue de faire parler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien journaliste sportif, Nelson Monfort a officié pendant quelques décennies pour interviewer les plus grandes stars au micro de France Télévisions dans le tennis, la natation ou encore l'athlétisme. A l'issue des Jeux olympiques de Paris 2024, il a quitté la chaîne et officie désormais en tant que chroniqueur sur CNews. Le journaliste de 73 ans est donc invité à intervenir sur l'actualité en général comme c'est le cas dernièrement avec les incendies en Gironde. Une séquence où il prend en exemple le salaire des footballeurs fait le tour des réseaux sociaux.

Depuis sa reconversion chez CNews, Nelson Monfort enchaîne les polémiques qui font du bruit sur les réseaux sociaux. Ce week-end, alors que les chaînes d'information se concentrent évidemment sur les incendies qui ravagent la Gironde en ce moment, Nelson Monfort était présent pour réagir. L'ancien journaliste sportif, qui a œuvré pendant près de 35 ans chez France Télévisions, a fait un commentaire sur le salaire des footballeurs en comparant avec les pompiers. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

Nelson Monfort ose un comparatif douteux Plus de 40 000 hectares sont partis en fumée et 200 000 personnes ont été évacuées en Gironde à la suite de ces incendies, un événement d'une ampleur extraordinaire. La situation est telle que les moyens déployés ont été renforcés, impactant notamment la dernière étape du Tour de France qui a dû être raccourcie. Près de 2500 pompiers sont mobilisés pour tenter d'arranger la situation. Nelson Monfort, lui, a préféré parler du quotidien des pompiers par rapport aux footballeurs. « Ecoutez, on sort d’un Mondial de football avec des multimilliardaires qui sont là pour taper dans un ballon et nous avons des pompiers qui risquent leur vie pour 10 euros par heure. 10 euros par heure ! Ça, ce sont des faits. Je vous laisse méditer sur cette comparaison » a-t-il lâché en direct sur CNews.

Nelson Monfort dans le viseur des réseaux sociaux La séquence, largement relayée sur les réseaux sociaux, a suscité beaucoup de réactions négatives et Nelson Monfort a été logiquement très critiqué. « Voilà, c’est la faute des footballeurs payés par l’Etat comme tout le monde le sait. Ça, c’est journaliste » ironise un internaute sur X. « La comparaison est folle parce que ceux qu’il qualifie de ‘multimilliardaires qui tapent dans un ballon’ ne sont pas des agents de l’Etat, ils sont payés par le privé et ces derniers sont ceux qui cotisent le plus mais eux ne bénéficient pas de retraite. Qu’il montre l’exemple » insiste un autre.