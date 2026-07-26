Annoncé au PSG, Ferran Torres est impliqué dans une improbable polémique : Donald Trump intervient dans l'histoire !

Pierrick Levallet

Convoité par le PSG sur le mercato, Ferran Torres a été sacré champion du monde avec l’Espagne cet été. Pendant les célébrations après la Coupe du monde 2026, l’attaquant de 26 ans a toutefois été au coeur d’une polémique surprenante puisqu’il a été aperçu avec une casquette faisant allusion au slogan de Donald Trump. Le président américain s’est alors permis de répondre personnellement à l’international espagnol.

Ferran Torres fait parler de lui sur le mercato parce qu’il est dans le viseur du PSG. Mais l’attaquant du FC Barcelone a également été impliqué dans une polémique inattendue après le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026. Pendant les célébrations, le joueur de 26 ans a été aperçu arborant « Make Spain Great Again » faisant allusion au slogan de Donald Trump pendant sa campagne présidentielle. Le président américain est alors intervenu en répondant personnellement à l’international espagnol.

«C’était un bel hommage» « C’est un grand joueur. Il portait une casquette 'Make America Great Again’. C’était un bel hommage, et je pense qu’il l’a fait avec les meilleures intentions. Nous apprécions » a lancé Donald Trump dans des propos rapportés par Foot Mercato. Le président des Etats-Unis a visiblement apprécié le geste de Ferran Torres, qu’il a accueilli avec humour et bienveillance.

Un geste politique signé Ferran Torres ? Cet « hommage » de l’attaquant du FC Barcelone et de l’Espagne a pourtant suscité des réactions mitigées. Si certains, comme Donald Trump, y ont vu une plaisanterie sans arrière-pensée, d’autres y ont vu une éventuelle pique envoyée au président espagnol Pedro Sanchez. Le geste a fait l’objet de nombreuses interprétations politiques. Ferran Torres n’a d’ailleurs donné aucune explication quant à ce choix ni sur ses intentions précises en arborant cette casquette.