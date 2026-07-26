Annoncé au PSG, Ferran Torres est impliqué dans une improbable polémique : Donald Trump intervient dans l'histoire !

Convoité par le PSG sur le mercato, Ferran Torres a été sacré champion du monde avec l’Espagne cet été. Pendant les célébrations après la Coupe du monde 2026, l’attaquant de 26 ans a toutefois été au coeur d’une polémique surprenante puisqu’il a été aperçu avec une casquette faisant allusion au slogan de Donald Trump. Le président américain s’est alors permis de répondre personnellement à l’international espagnol.
Ferran Torres fait parler de lui sur le mercato parce qu’il est dans le viseur du PSG. Mais l’attaquant du FC Barcelone a également été impliqué dans une polémique inattendue après le sacre de l’Espagne à la Coupe du monde 2026. Pendant les célébrations, le joueur de 26 ans a été aperçu arborant « Make Spain Great Again » faisant allusion au slogan de Donald Trump pendant sa campagne présidentielle. Le président américain est alors intervenu en répondant personnellement à l’international espagnol.
«C’était un bel hommage»
« C’est un grand joueur. Il portait une casquette 'Make America Great Again’. C’était un bel hommage, et je pense qu’il l’a fait avec les meilleures intentions. Nous apprécions » a lancé Donald Trump dans des propos rapportés par Foot Mercato. Le président des Etats-Unis a visiblement apprécié le geste de Ferran Torres, qu’il a accueilli avec humour et bienveillance.
Un geste politique signé Ferran Torres ?
Cet « hommage » de l’attaquant du FC Barcelone et de l’Espagne a pourtant suscité des réactions mitigées. Si certains, comme Donald Trump, y ont vu une plaisanterie sans arrière-pensée, d’autres y ont vu une éventuelle pique envoyée au président espagnol Pedro Sanchez. Le geste a fait l’objet de nombreuses interprétations politiques. Ferran Torres n’a d’ailleurs donné aucune explication quant à ce choix ni sur ses intentions précises en arborant cette casquette.
PSG, Atlético... Son dossier agite le mercato
En attendant, son dossier agite le mercato du PSG depuis quelques jours. Luis Enrique aimerait le retrouver chez les Rouge-et-Bleu après le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan. Son profil polyvalent serait perçu comme idéal pour le coach espagnol, qui aurait d’ores et déjà validé son arrivée. Le FC Barcelone aurait même fixé son prix aux alentours de 50M€. Mais d’après la presse espagnole, l’Atlético de Madrid serait également sur le coup et bénéficieraient d’atouts de poids puisque les Colchoneros et les Blaugrana négocient déjà pour un éventuel transfert de Julian Alvarez. Ce qui est sûr, c’est que Ferran Torres risque de continuer de faire parler de lui, tant sur le mercato que sur le plan extra-sportif.