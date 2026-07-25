Zinédine Zidane : Le nouveau projet personnel qui provoque des tensions avant son arrivée en équipe de France !

Pierrick Levallet

Maintenant que la Coupe du monde 2026 est terminée, l’équipe de France va basculer dans une nouvelle ère. Didier Deschamps a décidé de quitter son poste, qui devrait revenir à Zinédine Zidane sauf retournement de situation. Seulement, le Ballon d’Or 1998 serait au coeur de quelques tensions à cause d’un nouveau projet personnel qu’il a lancé.

L’équipe de France va bientôt écrire un nouveau chapitre de son histoire. La Coupe du monde 2026 a marqué la fin de l’ère Didier Deschamps, qui a décidé de quitter son poste après le Mondial en Amérique. Son successeur semble déjà connu, même s’il n’a pas encore été officiellement annoncé. Sauf retournement de situation, Zinédine Zidane devrait reprendre le flambeau et officier sur le banc tricolore dès septembre. Mais avant de débarquer chez les Bleus, le Ballon d’Or 1998 serait au coeur de quelques tensions... dans l’Aveyron !

Un projet de complexe sportif Z5 génère des tensions dans l'Aveyron D’après les informations de Centre Presse Aveyron, Zinédine Zidane souhaiterait construire un complexe sportif Z5 à Onet-le-Château. L’ancien numéro 10 de l’équipe de France voudrait y établir neuf terrains de padel, un petit terrain de football et un restaurant sur une surface de deux hectares. Mais le chantier générerait quelques crispations. Les opposants au projet auraient déposé un premier recours auprès de la préfecture de l’Aveyron en novembre 2025 en dénonçant une « erreur manifeste d’appréciation » concernant la date de délivrance du permis de construire du maire de la commune. Le terrain aurait en effet été classé comme zone agricole lorsque Zinédine Zidane a acquis les terres. Le projet serait ainsi en suspens selon le média local.

Le dossier porté devant le tribunal de Toulouse ? À en croire Centre Presse Aveyron, le premier recours aurait été rejeté par la préfecture de l’Aveyron. Mais les opposants au complexe sportif Z5 n’auraient pas lâché l’affaire pour autant, puisque deux nouveaux recours auraient été déposés devant le tribunal administratif de Toulouse. Le Collectif de protection des terres agricoles du Ruthénois aurait à coeur de préserver les terres sur lesquelles Zinédine Zidane souhaite y bâtir son nouveau projet personnel.