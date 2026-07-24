Coupe du monde 2026 - Le vestiaire de l'Argentine fait fuiter la décision de Lionel Messi pour son avenir : «On ne voulait pas que ça arrive»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a certes eu une retraite internationale annoncée en 2016 avant qu’il revienne sur sa décision et rafle tous les trophées avec l’Argentine, mais l’histoire entre Lionel Messi et l’Albiceleste aura duré 21 ans. Il semblerait cependant que du haut de ses 39 printemps, elle soit en passe de s’arrêter. Et c’est son coéquipier en sélection Leandro Paredes qui a fait l’annonce face aux journalistes en Argentine.

A 39 ans, Lionel Messi vivait sa sixième Coupe du monde avec l’Argentine entre le 11 juin et le 19 juillet dernier. Avant le Mondial 2022, l’octuple Ballon d’or avait fait savoir que quelque soit le résultat final, il ne disputerait pas d’autre Coupe du monde avec l’Albiceleste. Il est finalement revenu sur sa parole en emmenant une nouvelle fois la sélection argentine en finale de la plus belle des compétitions de sélections au MetLife Stadium. Cependant, les hommes de Lionel Scaloni n’ont pas connu le même succès contre l’Espagne (0-1) que face à l’équipe de France quelques années plus tôt (3-3 puis 2-4 aux tirs au but).

«Il a déjà pris la décision que c’était son dernier match en équipe nationale» A la Coupe du monde 2030, Lionel Messi fêtera son 43ème anniversaire. Sa participation est donc grandement remise en cause. D’autant plus que Leandro Paredes en personne a vendu la mèche concernant l’avenir de la légende du FC Barcelone en sélection. Selon les propos tenus après la victoire des siens du milieu de terrain du Boca Juniors contre O’Higgins en 1/16ème de finale de Copa Sudamericana (1-0), Messi a fini sa route avec la sélection argentine. « Ça fait mal parce que je crois qu’on l’a dit tout au long de la Coupe du monde aussi : on ne voulait pas que le dernier match de Messi arrive. On ne veut pas qu’il arrive. Je pense qu’il a déjà pris la décision que c’était son dernier match en équipe nationale ».

«La douleur est immense et cette blessure mettra du temps à cicatriser» Le discours de Leandro Paredes en zone mixte au micro de TNT Sports notamment annonce clairement la fin de l’aventure de Messi en sélection bien qu’il n’ait pas encore perdu tout espoir d’un come-back de La Pulga. « J’espère que non, j’espère qu’il pourra continuer à jouer. Ce sera à lui de décider, et ce qui le rendra heureux nous rendra sûrement heureux aussi. Alors j’espère, j’espère… ». Pour sa part, Lionel Messi n’a pas encore communiqué sur sa retraite internationale. Par le biais de son compte Instagram, il partageait uniquement il y a trois jours de cela sa peine après la défaite en finale de Coupe du monde. « La douleur est immense et cette blessure mettra du temps à cicatriser. Mais je garde aussi en mémoire tout ce qu’il y a eu de beau… ».