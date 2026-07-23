Annoncé au Real Madrid avec Kylian Mbappé, Rodri intègre un cercle très fermé avec Zidane et Messi : Ils n’étaient que six à avoir réalisé cet exploit

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid est le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions avec 15 succès. De par sa stature à l’échelle planétaire, le club merengue a un pouvoir d’attraction presque sans précédent. Kylian Mbappé a expliqué qu’il rejoignait le club de ses rêves en 2024 et d’autres cultivent le même désir que lui. Rodri fait partie des pistes à l’étude pour la direction du Real Madrid selon la presse ibérique. En attendant un éventuel transfert, l’Espagnol a frappé très fort grâce à la Coupe du monde 2026.

Qui pour rejoindre Kylian Mbappé au Real Madrid ? Ibrahima Konaté, Bernardo Silva, Denzel Dumfries et Marc Cucurella sont tous officiellement devenus des recrues merengue. Et à ce stade du mercato, il est question d’intérêts de la Casa Blanca pour Michael Olise et le Ballon d’or 2024 Rodri. Cependant, le feuilleton Rodri connaît déjà son lot de rebondissements. D’après les informations récoltées par José Felix Diaz, journaliste d’AS, les dirigeants du Real Madrid auraient pris le temps de contacter leurs homologues de Manchester City dans l’optique de leur faire savoir démentir les rumeurs de discussions avec le champion du monde espagnol. Les Merengue éprouveraient une certaine frustration quant à l’utilisation constante du Real Madrid dans les médias alors qu’aucun rapprochement n’est à signaler.

Une saison compliquée qui se termine en apothéose pour Rodri Quoi qu’il en soit, Rodri a connu une saison spéciale. Blessé pendant la première partie de l’exercice aux ischio-jambiers, le Ballon d’or 2024 a repris du poil de la bête au fil des semaines jusqu’à la Coupe du monde 2026 en raflant la FA Cup et la Carabao Cup contre Chelsea et Arsenal. Au Mondial sur le sol américain, le milieu de terrain a évolué comme un moteur diesel au fil de la compétition en signant des performances notamment remarquées lors de la phase à élimination directe face au Portugal (1-0) ou encore la Belgique (2-1) et la finale contre l’Argentine (1-0). Cette victoire au Mondial lui permet de rejoindre d’autres grands noms de l’histoire du football, et plus particulièrement six d’entre eux.

Le 19 juillet, Rodri finissait le jeu en remportant la Coupe du monde Tout a commencé en 2023 pour Rodri avec un but en finale de Ligue des champions face à l’Inter (1-0) lui permettant de soulever la C1 avec Manchester City. L’année suivante, le milieu de terrain espagnol remportait un autre trophée majeur en Allemagne avec l’Espagne pendant l’Euro 2024. Mais ça ne s’est pas arrêté à ça. Quelques mois après le sacre de La Roja, Rodri était sacré Ballon d’or. Il ne lui manquait plus qu’un seul et unique trophée pour définitivement intégrer le panthéon : la Coupe du monde. Le Saint-Graal du football de sélection, Rodri a mis la main dessus le 19 juillet dernier au MetLife Stadium face à l’Argentine de Lionel Messi.