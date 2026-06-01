Transfert au Real Madrid : Rodri donne rendez-vous à «la fin de la Coupe du monde» !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid va-t-il changer de présidence 17 ans après le retour de Florentino Pérez ? Enrique Riquelme a lancé sa campagne en évoquant entre autres un souhait sur le plan sportif : le recrutement de Rodri se trouvant à une année de l’expiration de son contrat à Manchester City. Ce feuilleton risque cependant de s’éterniser. Explications.

Pep Guardiola a fait ses valises, mettant fin à une aventure de 10 ans pour 20 trophées remportés avec Manchester City. Il restera à jamais une légende de la Premier League et du football anglais et laisse quelques interrogations derrière lui à l’Etihad Stadium. A commencer par le cas Rodri. Le Ballon d’or 2024 a tout gagné sous les ordres de Guardiola chez les Skyblues avec notamment la Ligue des champions en 2023. Sous contrat à Manchester City jusqu’en juin 2027, l’international espagnol champion d’Europe avec La Roja en 2024 pourrait décider d’aller voir ailleurs.

«C'est un joueur exceptionnel et il correspond exactement au profil des joueurs qui devraient évoluer au Real Madrid» Et pourquoi pas au Real Madrid ? L’ancien joueur de l’Atletico de Madrid où il a été formé pourrait-il rejoindre le club voisin des Colchoneros ? Le Bernabeu est la scène idéale pour un joueur de la trempe de Rodri d’après Enrique Riquelme, candidat à la présidence du Real Madrid. « J'adore ce footballeur, c'est un joueur exceptionnel et il correspond exactement au profil des joueurs qui devraient évoluer au Real Madrid. Mais bien sûr, il joue dans un autre club et il faut respecter cela. Rodri correspond au profil des joueurs qui devraient évoluer au Real Madrid. Mais bon, nous en reparlerons à partir de samedi ».